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1 час назад

Опрос: Россияне готовы на снижение зарплаты ради удаленки

Национальная Служба Новостейиещё 2

Четверо из десяти россиян готовы на снижение зарплаты ради удаленной работы, говорится в исследовании портала по поиску работы SuperJob.

Опрос: Россияне готовы на снижение зарплаты ради удаленки
Фото: nsn.fmnsn.fm

«Чтобы трудиться из дома, каждый пятый россиянин согласен лишиться 5 процентов заработка, каждый восьмой – десяти процентов», - отмечается в исследовании.

Еще 37 процентов не готовы отказаться от части заработка, но готовы работать удаленно. Примечательно, что россияне, которые зарабатывают больше 80 тысяч рублей, реже отказываются от финансовых жертв ради удаленки, чем те, чей доход меньше 30 тысяч рублей.

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