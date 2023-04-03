Хазанов назвал условия постановки современных пьес в Театре эстрады

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов в беседе с РИА Новости назвал условие, при котором в реконструированном театре будет возможна постановка пьес современных авторов.

«Не вижу никаких противопоказаний. Если только материал, который предложат нашему театру, будет отвечать необходимым требованиям. Прежде всего этическим, вкусовым», — сказал он.

При этом Хазанов отметил, что основой репертуара останутся проверенные пьесы. «Есть хорошая русская пословица: «Старый друг лучше новых двух». Понимаю, что без новых друзей тоже обойтись трудно, но я представитель, что называется, вчерашнего поколения, дожившего до сегодняшнего дня, — это и считаю своим мотором», — объяснил он.