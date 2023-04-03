Хазанов назвал условия постановки современных пьес в Театре эстрады

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов в беседе с РИА Новости назвал условие, при котором в реконструированном театре будет возможна постановка пьес современных авторов.
По словам Хазанова, материал должен отвечать этическим требованиям.
«Не вижу никаких противопоказаний. Если только материал, который предложат нашему театру, будет отвечать необходимым требованиям. Прежде всего этическим, вкусовым», — сказал он.
При этом Хазанов отметил, что основой репертуара останутся проверенные пьесы. «Есть хорошая русская пословица: «Старый друг лучше новых двух». Понимаю, что без новых друзей тоже обойтись трудно, но я представитель, что называется, вчерашнего поколения, дожившего до сегодняшнего дня, — это и считаю своим мотором», — объяснил он.
Театр эстрады, худруком которого Хазанов является уже 26 лет, откроется после реконструкции 5 сентября.