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1 час назад

Путин поздравил ректора МГУ Садовничего с днем рождения

ТАССиещё 2

Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН, ректора МГУ им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего с днем рождения, отметив его высокий авторитет ученого и исключительные профессиональные качества.

Путин поздравил ректора МГУ Садовничего с днем рождения
Фото: ТАССТАСС

"Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом как крупный ученый и организатор, ректор одного из ведущих университетов страны. Коллеги, студенты, выпускники МГУ, все, кому довелось быть знакомыми с вами, неизменно отмечают ваши исключительные профессиональные качества, огромный творческий потенциал, внимательное, доброжелательное отношение к людям", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Путин пожелал ректору здоровья, осуществления намеченных планов и замыслов.

Виктор Садовничий родился 3 апреля 1939 года. Академик РАН, ректор МГУ (1992 - н. в.), президент Российского союза ректоров (1994 - н. в.), вице-президент РАН (2008-2013). Лауреат Государственных премий СССР (1989) и РФ (2001).

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