Путин поздравил ректора МГУ Садовничего с днем рождения

"Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом как крупный ученый и организатор, ректор одного из ведущих университетов страны. Коллеги, студенты, выпускники МГУ, все, кому довелось быть знакомыми с вами, неизменно отмечают ваши исключительные профессиональные качества, огромный творческий потенциал, внимательное, доброжелательное отношение к людям", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.