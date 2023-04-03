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52 минуты назад

Россиян обяжут впускать в квартиры коммунальщиков

Никита Бородкин

Россиян обяжут впускать в квартиры работников компаний сферы ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя РФ в правительство, вопрос уже проработан ведомством. Отмечается, что граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свое жилье, привлекут к административной ответственности.

Как отметила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, в целом недопуск сотрудников ЖКХ в жилые помещения — глобальная проблема. Из-за этого возникают проблемы и при проведении капремонта, и при обслуживании газового оборудования и проверках незаконных перепланировок.

Сегодня по закону без согласия жильцов можно войти в квартиру только в случае аварий, когда есть угроза жизни соседям. В остальных случаях разрешение необходимо получать через суд. Разворотнева считает, что правительству стоит предусмотреть для таких ситуаций ускоренные суды или штрафы.

С необходимостью штрафных санкций согласен и председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Сегодня они есть на случай отказа пускать в свою квартиру газовщиков — их размер составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Однако выписать их пока сложно.

«Вопрос доработаем так, чтобы неотвратимость наказания заставляла человека и позаботиться о своем газовом оборудовании, и трижды подумать, прежде чем принимать решение не открывать дверь специалистам», — подчеркнул Пахомов.

Однако реализация инициативы несет новые риски. В частности, эксперты боятся всплеска мошенничества в стране. Как считает член генсовета «Деловой России» Алексей Мостовщиков, в зоне повышенной опасности находятся пожилые люди. Разворотнева же подчеркнула, что должна соблюдаться четкая процедура уведомления граждан о предстоящих работах. Кроме того, можно ввести наказание для ресурсно-снабжающих организаций за несоблюдение правил.

Общество,Видео,Сергей Пахомов,Госстрой России,Деловая Россия,Госдума,
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