Россиян обяжут впускать в квартиры коммунальщиков

Россиян обяжут впускать в квартиры работников компаний сферы ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя РФ в правительство, вопрос уже проработан ведомством. Отмечается, что граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свое жилье, привлекут к административной ответственности.

Как отметила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, в целом недопуск сотрудников ЖКХ в жилые помещения — глобальная проблема. Из-за этого возникают проблемы и при проведении капремонта, и при обслуживании газового оборудования и проверках незаконных перепланировок.

Сегодня по закону без согласия жильцов можно войти в квартиру только в случае аварий, когда есть угроза жизни соседям. В остальных случаях разрешение необходимо получать через суд. Разворотнева считает, что правительству стоит предусмотреть для таких ситуаций ускоренные суды или штрафы.

С необходимостью штрафных санкций согласен и председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Сегодня они есть на случай отказа пускать в свою квартиру газовщиков — их размер составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Однако выписать их пока сложно.

«Вопрос доработаем так, чтобы неотвратимость наказания заставляла человека и позаботиться о своем газовом оборудовании, и трижды подумать, прежде чем принимать решение не открывать дверь специалистам», — подчеркнул Пахомов.