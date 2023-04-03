Богомолов заявил о сожалении ряда деятелей культуры об отъезде из РФ

"Кто-то ошибся, оказался в ловушке и сожалеет. Точно знаю. У людей нет сил и энергии, чтобы вернуться. Да и страшно, не начнут ли с порога травить. В этом смысле мне очень жаль, что государство не предпринимает усилий по возвращению тех, кто поддался панике или эмоциям, решив бежать из России. Они ведь не совершали преступлений, а там, за границей, ощущают свою потерянность. Но есть и люди, которые осознанно выбрали другую сторону жизни, зону реализации. Их право", - сказал Богомолов в интервью ТАСС, отвечая на вопрос об отношении к уехавшим из страны коллегам.