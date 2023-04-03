Богомолов заявил о сожалении ряда деятелей культуры об отъезде из РФ

Некоторые деятели культуры, покинувшие Россию, сожалеют о своем решении, но не имеют сил и энергии для возвращения и боятся травли, считает художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.
"Кто-то ошибся, оказался в ловушке и сожалеет. Точно знаю. У людей нет сил и энергии, чтобы вернуться. Да и страшно, не начнут ли с порога травить. В этом смысле мне очень жаль, что государство не предпринимает усилий по возвращению тех, кто поддался панике или эмоциям, решив бежать из России. Они ведь не совершали преступлений, а там, за границей, ощущают свою потерянность. Но есть и люди, которые осознанно выбрали другую сторону жизни, зону реализации. Их право", - сказал Богомолов в интервью ТАСС, отвечая на вопрос об отношении к уехавшим из страны коллегам.
Говоря про закрытие спектаклей, поставленных уехавшими режиссерами, собеседник агентства отметил, что понимает логику таких решений, но сожалеет, что страдает команда постановки.
"Понимаю логику. Но жаль, что в итоге страдает команда того или иного спектакля. Театр ведь дело коллективное, где всегда занято большое количество людей, от актеров до осветителей и гримеров. Они тоже сочиняли постановку. Их вклад не меньше, а иногда и больше", - отметил он.
Ситуацию, когда в программках оставшихся в афише спектаклей убирают имена уехавших режиссеров, Богомолов назвал "странной" и "неостроумной" историей.
Говоря о себе лично, он признался, что "ни секунды не колебался", что должен остаться в РФ.
Также Богомолов высказался за реформирование системы театрального образования, пояснив, что проблема с нехваткой режиссеров появилась не вчера.
"Русская театральная режиссура давно страдает из-за малочисленности людей, способных внятно рассказывать истории, работать с артистами и обладающих при этом лидерскими качествами. Проблема появилась не вчера, а давно. Школа в кризисе. Надо реформировать систему театрального образования", - уверен худрук.