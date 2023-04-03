Тревел-блогерша назвала главные причины разочарований уехавших за рубеж россиян

Российская тревел-блогерша назвала главные факты, которые разочаровывают российских эмигрантов. О том, почему соотечественники возвращаются на родину, она написала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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Первой причиной путешественница считает неоправданные ожидания в отношении уровня жизни. По словам девушки, многие уехавшие за рубеж россияне надеются, что жизнь с более высокой зарплатой станет лучше, однако, когда этого не происходит, эмиграция теряет для них смысл. При этом она отметила, что большая часть расходов приходится не на еду, одежду или развлечения, а на аренду жилья.

Еще одним поводом для возвращения на родину становится непонимание и «даже неприязнь к чужой культуре и менталитету». Россиянка объяснила, что на словах противоречия в культурах кажутся некритичными и весьма приемлемыми, однако на деле не каждый готов их принять.

«Среди моих знакомых и друзей, уехавших жить в Германию, только двое комфортно себя чувствуют в немецком обществе (...). Остальные все время говорят о том, как трудно им даются коммуникации из-за явных различий в мышлении, поэтому в основном дружат только со своими — то есть русскими», — поделилась опытом блогерша.

Последним пунктом она назвала чувство долга и патриотизма, по ее мнению, особо обострившееся в прошлом году. Девушка рассказала, что вернувшиеся по этой причине признались ей, что не испытывали негатива или давления со стороны европейцев, однако вступать в дискуссию им не хотелось. «Трудно было смотреть местные новости или читать газеты, поэтому оставили все, что было нажито в Европе, и вернулись обратно в Россию», — добавила она.