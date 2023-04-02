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37 минут назад

Актер Чигарев скончался вскоре после рассказа журналистов о его жизни

Слово и Дело

Советский и российский актер Михаил Чигарев умер через день после выхода эпизода передачи «Ты не поверишь!» о его жизни. Артист страдал от алкоголизма и жил один в маленькой деревянной пристройке.

Актер Чигарев скончался вскоре после рассказа журналистов о его жизни
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Журналисты программы «Ты не поверишь!» приехали в деревню под Переславлем-Залесским, где Чигарев проживал после смерти единственной дочери. По словам местных жителей, мужчина потерял смысл жизни, злоупотреблял алкогольными напитками и даже отморозил себе пальцы.

Однако после рассказа журналистов о его жизни помочь артисту так и не удалось. Он скончался спустя день после выхода передачи в эфир.

Когда актер пришел в магазин за банкой сгущенки, ему неожиданно стало плохо, и он упал на пол. Продавщица вызвала скорую, но спасти Чигарева не удалось. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

«У него ни судорог, ничего у него не было. Спокойно лежал человек, такое ощущение, что прилег отдохнуть», — цитирует НТВ продавщицу магазина.

Напомним, Чигарев известен зрителям по ролям в таких фильмах, как «Раба любви», «Лето рядового Дедова», «Они сражались за Родину» и других.

Общество,Михаил Чигарев,
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