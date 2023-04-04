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В России выявили 7 141 случай заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 141, летальных исходов из-за ковида - на 38. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России выявили 7 141 случай заражения коронавирусом за сутки
© РИА Новости

Таким образом, количество выявленных за сутки заболевших оказалось минимальным с 31 января.

В понедельник штаб сообщал о 7 836 заразившихся и 34 смертях, всего с начала пандемии зарегистрировано 22 671 103 случая заражения и 397 384 летальных исхода.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 12 264 против 7 737 днем ранее, до 22 037 622.

За сутки в России госпитализировали 1 513 заболевших против 528 днем ранее (рост на 186,6%). Число госпитализаций увеличилось в 75 регионах и уменьшилось в пяти, еще в пяти ситуация не изменилась.

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