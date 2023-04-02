Паром из Сочи в Турцию возобновит работу после девятилетнего перерыва

Спустя 9 лет между российским Сочи и турецким Трабзоном может возобновиться паромное сообщение. Об этом сообщил глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби, сообщает газета Yeni Akit.

Отмечается, что уже 6 апреля турецкая сторона планирует подписать соглашение о запуске паромного сообщения, а рейсы начнутся 1 мая.

"Запустив 1 мая сообщение Трабзон-Сочи, мы откроем наши ворота в Россию", - сказал Челби.

Он также отметил, что на пароме можно будет перевозить сразу 200 автомобилей, шесть автобусов и 12 контейнеров.

Российская сторона информацию пока не комментировала.

Между тем, паромное сообщение Трабзон-Сочи работало с 1992 по 2014 годы. По этому маршруту можно было переправиться на противоположный берег раз в неделю, время в пути занимало около 12 часов. По прямой от Сочи до Трабзона менее 300 километров, это ближе, чем до Краснодара.