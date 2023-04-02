Россиянам подсказали самый выгодный для отпуска месяц в 2023 году

Чтобы уход в отпуск был не только приятным, но и малозатратным, нужно правильно подобрать время для отдыха. Юрист Александр Южалин рассказал, какой месяц в 2023 году будет самым благоприятным для этого.

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«Если говорить про период с июня по октябрь 2023 года, то самым выгодным месяцем для отпуска будет август, а менее выгодным – октябрь. На третье место можно поместить июнь, июль и сентябрь», – говорит Александр Южалин.

Специалист напомнил, что определить стоимость рабочего дня можно по следующей схеме: месячный размер зарплаты поделить на количество рабочих дней.

«В месяцы, где мало рабочих дней, невыгодно уходить в отпуск, так как стоимость одного дня может быть выше среднего дневного заработка, из которого рассчитывают отпуск. И наоборот: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее уйти в отпуск», – отметил Южалин.

Эксперт уточнил, что начиная с июня уходить на отдых лучше по рейтингу выгодности: август – 23 рабочих дня (поэтому месяц самый выгодный для отпуска), октябрь – 22 рабочих дня, а июнь, июль и сентябрь – 21 рабочий день, пишет RT.