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1 час назад

Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2023 году

РИА "ФедералПресс"

Чтобы уход в отпуск был не только приятным, но и малозатратным, нужно правильно подобрать время для отдыха. Юрист Александр Южалин рассказал, какой месяц в 2023 году будет самым благоприятным для этого.

Россиянам подсказали самый выгодный для отпуска месяц в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

«Если говорить про период с июня по октябрь 2023 года, то самым выгодным месяцем для отпуска будет август, а менее выгодным – октябрь. На третье место можно поместить июнь, июль и сентябрь», – говорит Александр Южалин.

Специалист напомнил, что определить стоимость рабочего дня можно по следующей схеме: месячный размер зарплаты поделить на количество рабочих дней.

«В месяцы, где мало рабочих дней, невыгодно уходить в отпуск, так как стоимость одного дня может быть выше среднего дневного заработка, из которого рассчитывают отпуск. И наоборот: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее уйти в отпуск», – отметил Южалин.

Эксперт уточнил, что начиная с июня уходить на отдых лучше по рейтингу выгодности: август – 23 рабочих дня (поэтому месяц самый выгодный для отпуска), октябрь – 22 рабочих дня, а июнь, июль и сентябрь – 21 рабочий день, пишет RT.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, выгодно ли уходить в отпуск в мае. Юрист рассказал, насколько значительно россияне могут потерять в деньгах, если уйдут отдыхать в этом месяце.

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