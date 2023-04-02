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30 минут назад

Росстат: Возраст создания семьи в России за 10 лет "повзрослел" на год

Российская Газетаиещё 1

Средний возраст россиян, которые вступают в первый брак, за последние десять лет вырос больше, чем на год. Возраст создания семьи у женщин увеличился в среднем до 23,2 года, у мужчин - до 25,4 года. Об этом сообщил Росстат.

Росстат: Возраст создания семьи в России за 10 лет "повзрослел" на год
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Еще в 2012 году, по наблюдениям Росстата, средний возраст женщин, которые первый раз выходили замуж, составлял 21,9 года. Средний возраст мужчин, женившихся впервые, в 2012 году составлял 24,2 года. Создание семьи в более позднем возрасте, чем раньше - "это долгосрочный тренд, соответствующий общим мировым тенденциям", говорится в отчете Росстата по итогам исследования.

А вот отношение к регистрации брака за десять лет изменилось незначительно. В 2012 году 65,9% женщин и 60,3% мужчин считали, что регистрация обязательна. В 2022 году их доля составила 66,1% и 56,8% соответственно.

По данным Росстата, 30,7% женщин убеждены, что брак надо регистрировать до начала совместной жизни. Такого же мнения придерживаются 27,8% мужчин. Еще 39,4% дам высказали мнение о том, что они не против гражданского брака на год-два, чтобы "проверить чувства", а затем регистрировать отношения. За такой подход высказались и 41,4% мужчин.

При этом совсем мало - 2,7% женщин и 4,3% мужчин полагают, что регистрировать брак нужно только "если должен родиться ребенок".

Общество,Росстат,
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