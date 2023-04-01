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16 минут назад

Россияне вспомнили «комнату пыток» времен СССР

Мослента

Советские стоматологические кабинеты россияне сравнили с комнатой пыток. Своими воспоминаниями пользователи социальной сети «ВКонтакте» поделились в группе «Рожденный в СССР».

Россияне вспомнили «комнату пыток» времен СССР
Фото: ТАССТАСС

«Кто боялся? Обстановку помните?» — администраторы сообщества подписали фотографию из кабинета зубного врача.

На снимке видно кресло и стоматологическую машину, стены помещения облицованы квадратной кафельной плиткой.

«Комната пыток», «Вишневого цвета дерматиновое кресло не забыть, как и звук бормашины», «Игла была такая толстая, что аж десна трещала. Лично я вспоминаю это с содроганием», «Услышишь в коридоре этот звук, и уже жить не хочется», «Тот момент, когда фото может передать и звук, и запах, и страх», «Я, например, садился в очередь, посижу, посижу и убегаю, это ужас был какой-то», «Пыточная», «Аж все зубы заныли, которых нет», «Я из-за этого агрегата до сих пор стоматологов боюсь. Знаю, что уже не будет так больно, но боюсь», «Вселенский ужас детства», «Разве забудешь эту пыточную», — написали подписчики группы.

Ранее пассажиры московского метро времен СССР назвали свой главный страх.

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