Россияне вспомнили «комнату пыток» времен СССР

«Комната пыток», «Вишневого цвета дерматиновое кресло не забыть, как и звук бормашины», «Игла была такая толстая, что аж десна трещала. Лично я вспоминаю это с содроганием», «Услышишь в коридоре этот звук, и уже жить не хочется», «Тот момент, когда фото может передать и звук, и запах, и страх», «Я, например, садился в очередь, посижу, посижу и убегаю, это ужас был какой-то», «Пыточная», «Аж все зубы заныли, которых нет», «Я из-за этого агрегата до сих пор стоматологов боюсь. Знаю, что уже не будет так больно, но боюсь», «Вселенский ужас детства», «Разве забудешь эту пыточную», — написали подписчики группы.