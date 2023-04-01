Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о смене имени на Поль дю Ров (Paul du Rove). Такое признание он сделал, предварительно поздравив читателей с апрельским Днем дурака и сменив имя собственного канала на Du Rove's Channel.

Основатель Telegram предупредил, что с 1 апреля надо обходиться осторожнее. Год назад помощник Дурова в шутку предложил ему добавить пробел в фамилию и стать «Du Rov» - как подобает гражданину Франции.

«Громко рассмеявшись, мы заполнили форму, чтобы «офранцузить» мое имя, которое после нескольких дополнительных штрихов стало «Поль дю Ров». Скоро мы забыли об этой форме, но заявление фактически было одобрено, а паспорт переоформлен», - написал Дуров.

Он отметил, что благодарен помощнику за то. что его фантазия не распространилась на эмиратский паспорт. В противном случае канал пришлось бы переименовать в «Канал Аль Дура» - Al Dur’s Channel.