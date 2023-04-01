Снос Останкинского пивоваренного завода в Москве попал на видео

«Красиво сложился», «Эх, а был хороший пивзавод», «Поздравляю всех, кто рядом жил с этим заводом. Сколько же вони эти заводы делают», «Как карточный домик сложился», «Хороший был пивзавод. Разливное пиво продавали в киоске прямо в стене здания. Свежайшее и не разбавленное. А рядом женское общежитие было», — прокомментировали юзеры.