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19 минут назад

Снос Останкинского пивоваренного завода в Москве попал на видео

Мослента

На видео попал снос Останкинского пивоваренного завода, здание которого располагалось в Огородном проезде на северо-востоке Москвы. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Красиво сложился», «Эх, а был хороший пивзавод», «Поздравляю всех, кто рядом жил с этим заводом. Сколько же вони эти заводы делают», «Как карточный домик сложился», «Хороший был пивзавод. Разливное пиво продавали в киоске прямо в стене здания. Свежайшее и не разбавленное. А рядом женское общежитие было», — прокомментировали юзеры.

По данным «Коммерсанта», площадку бывшего Останкинского пивоваренного завода у MR Group выкупила уральская девелоперская компания «Брусника», которая специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов.

Ранее москвичи обсудили снос культового бара «гламурных нулевых» Simachev в центре столицы.

Общество,Видео,Коммерсант,
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