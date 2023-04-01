Павел Дуров пошутил о смене своего имени

В честь 1 апреля, которое принято называть «Днем дурака», основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров рассказал о смене имени во французском паспорте. Соответствующий пост появился в официальном англоязычном Telegram-канале бизнесмена.
«Ровно год назад мой помощник в шутку предложил мне, раз уж я стал гражданином Франции, добавить к фамилии пробел и стать «Дю Ров». Громко смеясь, мы заполнили форму, чтобы «офранцузить» мое имя, которое после нескольких дополнительных штрихов стало «Поль дю Роув», – написал Дуров.
Вскоре, по его словам, он забыл про заявку, но она была обработана и принята правительством Франции. Теперь по французскому паспорту российского бизнесмена действительно зовут Поль дю Роув.
«Думая о том дне, я благодарен за то, что творчество моего помощника не распространилось на мой эмиратский паспорт. В противном случае вы бы читали этот пост в «Канале Аль Дура», – добавил он.
Стоит отметить, что, возможно, данная история является выдумкой, поскольку многие крупные компании и известные личности любят дурачить своих поклонников 1 апреля.