Павел Дуров пошутил о смене своего имени

«Ровно год назад мой помощник в шутку предложил мне, раз уж я стал гражданином Франции, добавить к фамилии пробел и стать «Дю Ров». Громко смеясь, мы заполнили форму, чтобы «офранцузить» мое имя, которое после нескольких дополнительных штрихов стало «Поль дю Роув», – написал Дуров.