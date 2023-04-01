В РПЦ назвали домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла «продолжением беззакония» со стороны светских властей Украины. Такое заявление сделал глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Представитель РПЦ заявил в Telegram, что митрополита Павла отправили под домашний арест незаконно, по надуманным обвинениям.

«Закономерное, увы, продолжение беззакония, творимого сегодня украинской властью», – охарактеризовал ситуацию Легойда.

По его словам, у светских властей в Киеве остались только силовые аргументы. Они не способны на диалог с представителями крупнейшей христианской конфессии Украины.