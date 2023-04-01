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13 минут назад

"Продолжение беззакония": РПЦ о ситуации с наместником Киево-Печерской лавры

Майк Габриелян

В РПЦ назвали домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла «продолжением беззакония» со стороны светских властей Украины. Такое заявление сделал глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Представитель РПЦ заявил в Telegram, что митрополита Павла отправили под домашний арест незаконно, по надуманным обвинениям.

«Закономерное, увы, продолжение беззакония, творимого сегодня украинской властью», – охарактеризовал ситуацию Легойда.

По его словам, у светских властей в Киеве остались только силовые аргументы. Они не способны на диалог с представителями крупнейшей христианской конфессии Украины.

Митрополита УПЦ Павла отправили под домашний арест

Ранее СБУ предъявила обвинение митрополиту Павлу «в разжигании религиозной розни и оправдании РФ». Наместника лавры отправили под домашний арест.

Общество,Видео,Владимир Легойда,РПЦ,СБУ,
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