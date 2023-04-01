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17 минут назад

Новый выпуск шоу «Что было дальше?» за восемь часов набрал миллионы просмотров

Lenta.ruиещё 1

Первый после длительного перерыва выпуск популярного интернет-шоу «Что было дальше?» (ЧБД) за восемь часов собрал миллионы просмотров. Ролик появился в официальном сообществе проекта во «ВКонтакте» в 10:00 в субботу, 1 апреля.

Новый выпуск шоу «Что было дальше?» за восемь часов набрал миллионы просмотров
Фото: Christin Hume / UnsplasChristin Hume / Unsplas

На момент написания новости количество просмотров нового выпуска превысило 13 миллионов. Гостями передачи стали российский комик Богдан Лисевский и дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик.

В шоу ЧБД приглашенный гость рассказывает комикам историю, а юмористы пытаются угадать ее концовку и перебивают его. Проект выходил на YouTube с апреля 2019 по январь 2022 года. Впоследствии в СМИ и соцсетях появлялись слухи о его закрытии. Продюсер «Что было дальше?» Дарья Морозова в апреле опровергла информацию о завершении проекта и объяснила отсутствие новых выпусков «межсезонной паузой».

Общество,Хасбулла Магомедов,Дарья Морозова,
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