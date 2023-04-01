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47 минут назад

Покровский* отреагировал на включение в список иноагентов

Майк Габриелян

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский* заявил, что внесение его в реестр иноагентов является «хайпом». Об этом сообщает РИА Новости.

Покровский* отреагировал на включение в список иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Популярность 2023, прости, Господи! Я во всех новостях», - написал Покровский* в соцсетях.

Он отметил, что «этого хайпа не заказывал» и напомнил, что дело о дискредитации ВС России в его отношении было прекращено пару дней назад.

Накануне Минюст России включил Покровского* в реестр иноагентов. В министерстве пояснили, что он собирал деньги для недружественной Украины, выступал в поддержку Киева, активно взаимодействовал с иностранными структурами и негативно высказывался о гражданах России.

Суд прекратил дело против Покровского о дискредитации ВС РФ

*Покровский - физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. Он наполовину украинец. Семь лет назад с семьей эмигрировал в США. После начала СВО на Украине музыкальный деятель выпустил два клипа, заявив о поддержке Киева.

Общество,Минюст России,Верховный суд,
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