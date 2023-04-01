Росстат: почти половина россиянок хотели бы иметь двоих детей

Больше всего женщины в РФ хотели бы иметь двоих детей, такой ответ дали 48,54% ответивших респонденток. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Поясняется, что число россиянок, которые хотели бы растить двоих детей, за 5 лет практически не менялось. В 2017 году аналогичного мнения придерживались 48,3% участник исследования.

Меньше всего среди опрошенных тех, кто намерен воспитывать четверых, пятерых и более или вообще не хочет детей. На каждый из этих вариантов было не более 3%, говорилось в исследовании.

Затруднились дать ответ более 2% соотечественниц. Методология опроса в настоящий момент не приводится.

Ранее депутат Ярослав Нилов утверждал, что ЛДПР предложила поднять до 30 тыс. рублей пособие при рождении ребенка. В настоящее время единовременное пособие при рождении ребенка составляет 20,4 тыс. руб.