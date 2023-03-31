Соединяющий Ростовскую область и Донбасс водовод начал забор воды из реки Дон

Первая плавучая насосная станция нового водовода, соединяющего Ростовскую область и Донбасс, заработала на реке Дон, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.
"Сегодня запущена первая из насосных станций. Забилось сердце водовода Ростов-на-Дону - канал Северский Донец - Донбасс. Это две нити по 200 км каждая, а также семь насосных станций. Впереди - поэтапное наполнение водой накопительных резервуаров, запуск системы очистки, гидравлические испытания, комплексная настройка всего оборудования и его тестирование в рабочем режиме", - приводит ведомство слова руководителя проекта Военно-строительного комплекса МО РФ Алексея Леонова.
Проект уникален не только по своей сложности, но и срокам реализации.
"Никто и никогда ничего подобного в такие сжатые сроки еще не строил. Даже во времена Всесоюзных строек в СССР на создание такого водовода уходило до пяти лет. Наша стройка стартовала в декабре 2022-го, а сегодня уже включилась первая насосная станция", - отметил Леонов.
В Минобороны РФ уточнили, что мощность водовода составит до 300 тыс. куб. м воды в сутки. В работах по его возведению в круглосуточном режиме были задействованы более 3,5 тыс. человек и 1,3 тыс. единиц техники. При строительстве были учтены особые условия местности, первые 16 км водовода прокладываются по искусственной насыпи через подтопленные территории. Были сооружены 63 искусственных перехода через автомобильные, железнодорожные пути и водные преграды. Кроме того, к началу работ треть маршрута нового водовода оказалась заминирована украинскими националистами, что потребовало проведения сплошного разминирования местности.
Активное участие и поддержку в реализации проекта оказывает руководство регионов страны. К работе были привлечены 450 организаций, 35 крупных предприятий промышленности и изготовителей строительных материалов, электросетевой холдинг "Россети". Силами АО "РЖД" осуществлена доставка 170 тыс. тонн трубной продукции.
Ранее силами Минобороны России уже были сданы семь гидротехнических сооружений для обеспечения водой жителей новых регионов, в том числе Черновский водовод под Дебальцево, в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линия из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец.