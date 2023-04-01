Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

В России с 1 апреля вступят новые законы о повышении социальных пенсий на 3,3%. Данная льгота коснется четырех миллионов человек. Социальная пенсия по старости вырастет с 6925 рублей до 7153 рублей, а средний размер федеральной выплаты составит 10193 рубля.
С 4 апреля в силу вступят новые правила по детским пособиям. Теперь родителям и опекунам при обращении за выплатами на ребенка должны будут предоставлять данные о своих доходах, а также движимом и недвижимом имуществе.
Минтруд РФ с 3 апреля примет новый порядок установления инвалидности. Теперь основанием для выявления инвалидности может стать ранение, полученное в ходе выполнения воинских обязанностей по контракту в качестве добровольца.
Владельцы жилья получат новые платежные квитанции за коммунальные услуги. Теперь стоимость общедомовых услуг будет рассчитываться по счетчику. Также горожанам до первого числа придут обновленные квитанции по оплате за услуги ЖКХ.
В России появляется новая валюта — цифровой рубль. Ее можно будет использовать только для электронных переводов. В апреле 13 крупнейших отечественных банков начинают эксперимент по использованию виртуальной денежной валюты. Все операции будут проходить через Центробанк.
С 1 апреля россиян ждут изменения в страховой сфере. Страховые компании теперь будут обязаны предоставить человеку ключевой информационный документ (КИД) на этапе заключение договора. В нем будут указаны условия расторжения договора с минимальными потерями и основные условия страхования. Клиент может получить памятку в офисе страховой компании.
С 29 апреля 2023 года вступает в силу закон «О государственной гражданской службе РФ». Теперь госслужащие не будут сдавать квалификационный экзамен.
С 1 апреля будет использоваться упрощенная форма сообщения о недвижимости или транспортных средствах в налоговую. Теперь не нужно будет указывать виды недвижимости, документы о правах на земельные участки и отдельные характеристики автомобилей.
Производители и поставщики пива и слабоалкогольных напитков обязаны маркировать продукцию и передавать сведения в систему «Честный ЗНАК». Это касается продукции, которая упакована в кегах (пластиковая или металлическая емкость — прим. URA.RU).