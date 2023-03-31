Актер Соколов рассказал о съемках интимной сцены в "Маленькой Вере"

«Просто ему надо было нас подвести к мысли, что мы с Натальей Негодой все вроде бы как сами придумали и сами ему предложили. В общем, к вечеру, когда «чай» уже заканчивался, мы все решили», — поделился актер, добавив, что зажима на съемках он не чувствовал, и сцена в итоге органично вписалась в фильм. «Для меня все прошло абсолютно спокойно. А какой тут может быть стресс? Красивая женщина, все в сюжете», — заключил он.