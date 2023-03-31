Россияне стали чаще менять фамилию и инициалы за последние 10 лет

— Первая: стремление изменить свою жизнь... Второй причиной является неблагозвучность или плохая сочетаемость имени с фамилией или отчеством. Третья причина — негативные ассоциации с неприятным для себя человеком, это может быть родственник или однофамилец, тёзка. Четвёртой причиной является сложность имени или, наоборот, его простота и частая встречаемость. И на пятом месте — желание уйти в тень, скрыться, обнулить прошлое, — рассказал Соловьев.