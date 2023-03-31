$76.45+0.1482.39-0.75
7 минут назад

Россияне стали чаще менять фамилию и инициалы за последние 10 лет

Реальное время

В России за десять лет на 46 тысяч увеличилось число записей актов о перемене имени — фамилии, собственно имени и отчества. Об этом RT рассказали в пресс-службе Минюста РФ.

Россияне стали чаще менять фамилию и инициалы за последние 10 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Согласно указанной форме статистической отчётности на территории Российской Федерации было зарегистрировано актов о перемене имени: в 2022 году — 126 572, в 2017-м — 85 818, в 2012 году — 80 507, — рассказали в ведомстве.

О причинах, по которым люди могут поменять свою фамилию, имя или отчество, изданию рассказал заслуженный юрист страны Иван Соловьев.

— Первая: стремление изменить свою жизнь... Второй причиной является неблагозвучность или плохая сочетаемость имени с фамилией или отчеством. Третья причина — негативные ассоциации с неприятным для себя человеком, это может быть родственник или однофамилец, тёзка. Четвёртой причиной является сложность имени или, наоборот, его простота и частая встречаемость. И на пятом месте — желание уйти в тень, скрыться, обнулить прошлое, — рассказал Соловьев.

Он добавил, что на смену имени влияет "оторванность от исторических традиций" и "доминирование внешних факторов над внутренними".

Общество,Иван Соловьев,Минюст России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий