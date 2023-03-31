Соловьев «объединил» Зеленского, Бузову и Собчак в одну категорию

Журналист Владимир Соловьев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российская телеведущая Ольга Бузова являются «слугами Сатаны». Об этом он сказал в эфире передачи «Полный контакт», сообщает «Слово и дело».

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По его словам, Бузовой, которая неоднократно посещала Донбасс, так и не удалось «искупить свои грехи». Ведущий присвоил аналогичный «статус» журналистам Ксении Собчак и Александру Невзорову (признан в России иноагентом).

«Все они — слуги Сатаны, мерзкие, омерзительные, гадкие, вырожденцы», — заявил он.

Напомним, что ранее на сайте украинского президента опубликовали петицию с требованием покинуть Будапештский меморандум и вернуть государству ядерный статус. Кроме того, автор идеи предложил разместить на территории страны ядерное оружие США.