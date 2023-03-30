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14 минут назад

Последней жительницей села в Дагестане стала 92-летняя бабушка

Илья Родин

В горном ауле Амуши (Дагестан) осталась только одна жительница - 92-летняя Патимат Саидова. Компанию ей составляют кошка и три котенка, пишет Telegram-канал SHOT.

В российском селе остался один житель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, жители села начали постепенно покидать его с 70-х годов прошлого века. В итоге, пожилая женщина осталась одна.

Отмечается, что у Патимат шестеро детей, большое количество внуков. Они постоянно навещают матриарха рода, пытаются уговорить ее переехать. Все их усилия ни к чему не приводят - она упрямо отказывается покидать свой дом.

На нее не повлияло даже то, что несколько лет назад ее жилье едва не сгорело при пожаре. Бабушка чудом осталась жива - когда произошло возгорание, она работала в огороде.

Патимат объясняет свое нежелание уехать из села тем, что ждет возвращения сына. Она верит, что пропавший много лет назад молодой человек все же вернется домой.

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