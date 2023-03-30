Почти 35 тысяч жителей региона России остались без электричества из-за непогоды

Почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без энергоснабжения из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

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По словам главы региона, отключение электричества произошло из-за сильного ветра и мокрого снега, которые повредили линии электропередачи. Он уточнил, что отключения произошли в восьми районах и трех городах области.

«По всей области к оперативно-восстановительным работам привлечены 343 бригады, это 1244 человека и 640 единиц техники. Аварийно-восстановительные работы будут выполнятся в круглосуточном режиме», — заявил он.