День смеха 1 апреля: история, как отмечают праздник в России и мире

1 апреля во многих странах будут традиционно отмечать День смеха (April Fools' Day). Несмотря на то, что данный день не считается официальным праздником, люди все равно о нем помнят. «Рамблер» разбирался в истории Дня смеха.

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Как появился День смеха

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Точное происхождение праздника до сих пор неизвестно. Согласно одной из версий, праздник берет свое начало в Древнем Риме. Уже тогда люди не стеснялись друг друга разыгрывать. Однако стоит отметить, что в то время праздновали День глупых.

Древнеримский писатель Апулей говорил, что в Древнем Риме первоапрельский обман был связан с праздником в честь божества Смеха. Есть и другие версии зарождения праздника. Одна из них гласит, что он появился в древней Индии, где 31 марта отмечали праздник шуток.

Многие связывают День смеха с переходом на Григорианский календарь, который был введен папой Григорием XIII в 1582 году. Он принял реформу, согласно которой празднование Нового года переносилось с 1 апреля на 1 января. Из-за проблем с передачей информации многие горожане продолжали отмечать праздник весной. Тех, кто 1 апреля преподносил друг другу подарки, назвали апрельскими дураками (April's Fools). Праздник позднее обрастал разными традициями.

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Когда в России начали отмечать 1 апреля

В России День дурака появился благодаря приглашенным в страну иностранцам. Именно они «завезли» эту традицию нам. Как утверждают историки, в нашей стране празднование Дня смеха началось во времена правления Петра I. Он, будучи молодым, часто бывал в Немецкой слободе (район Москвы, в котором жили граждане Европы). Постепенно День смеха начал приживаться в России.

Как отмечают День смеха в разных странах

В Англии одной из первоапрельских традиций является подшучивание над знакомыми в первой половине дня. Там ходят легенды, что устраивать розыгрыш после полудня нельзя, так как это чревато потерей удачи. Шотландцы 1 апреля называют Днем кукушки. Его принято отмечать двое суток. Праздник носит и другое название — День тыла. Объяснение этому очень простое: на спины людей прикрепляют записку с фразами по типу «Пни меня».

В Португалии в День смеха люди обсыпают друг друга мукой. Для жителей Германии День смеха является невезучим праздником. Во Франции 1 апреля жители прикалывают друг другу на спины бумажных рыбок - Poisson dAvril (апрельская рыбка).