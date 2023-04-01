День смеха 1 апреля: история, как отмечают праздник в России и мире

1 апреля во многих странах будут традиционно отмечать День смеха (April Fools' Day). Несмотря на то, что данный день не считается официальным праздником, люди все равно о нем помнят. «Рамблер» разбирался в истории Дня смеха.
Точное происхождение праздника до сих пор неизвестно. Согласно одной из версий, праздник берет свое начало в Древнем Риме. Уже тогда люди не стеснялись друг друга разыгрывать. Однако стоит отметить, что в то время праздновали День глупых.
Древнеримский писатель Апулей говорил, что в Древнем Риме первоапрельский обман был связан с праздником в честь божества Смеха. Есть и другие версии зарождения праздника. Одна из них гласит, что он появился в древней Индии, где 31 марта отмечали праздник шуток.
Многие связывают День смеха с переходом на Григорианский календарь, который был введен папой Григорием XIII в 1582 году. Он принял реформу, согласно которой празднование Нового года переносилось с 1 апреля на 1 января. Из-за проблем с передачей информации многие горожане продолжали отмечать праздник весной. Тех, кто 1 апреля преподносил друг другу подарки, назвали апрельскими дураками (April's Fools). Праздник позднее обрастал разными традициями.
В России День дурака появился благодаря приглашенным в страну иностранцам. Именно они «завезли» эту традицию нам. Как утверждают историки, в нашей стране празднование Дня смеха началось во времена правления Петра I. Он, будучи молодым, часто бывал в Немецкой слободе (район Москвы, в котором жили граждане Европы). Постепенно День смеха начал приживаться в России.
В Англии одной из первоапрельских традиций является подшучивание над знакомыми в первой половине дня. Там ходят легенды, что устраивать розыгрыш после полудня нельзя, так как это чревато потерей удачи. Шотландцы 1 апреля называют Днем кукушки. Его принято отмечать двое суток. Праздник носит и другое название — День тыла. Объяснение этому очень простое: на спины людей прикрепляют записку с фразами по типу «Пни меня».
В Португалии в День смеха люди обсыпают друг друга мукой. Для жителей Германии День смеха является невезучим праздником. Во Франции 1 апреля жители прикалывают друг другу на спины бумажных рыбок - Poisson dAvril (апрельская рыбка).
В России сейчас также отмечают День смеха. Разыгрывают друг друга друзья, коллеги и родственники. Традиционное выражение в этот день — это «У вас спина белая». Но этим шутки не ограничиваются. Популярны и телефонные розыгрыши, шутки про происшествия с автомобилем и многое другое. Некоторые стараются оставаться серьезными в День смеха и не шутить.