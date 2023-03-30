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Россиянин простудился из-за открытого окна в поезде и засудил РЖД

Пассажир поезда, тяжело простудившийся из-за неплотно закрытого окна в вагоне, смог добиться выплаты моральной компенсации от транспортной компании в суде. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Россиянин простудился из-за открытого окна в поезде и засудил РЖД
© globallookpress.com

В 2018 году во время поездки из Великого Новгорода в Москву пассажир серьезно простудился из-за продуваемого окна: врачи диагностировали у мужчины воспаление легких средней степени тяжести, ему даже пришлось отправиться в больницу на две недели из-за обострившихся на фоне переохлаждения хронических заболеваний. Россиянин обратился в РЖД с жалобой, однако разбирательство затянулось на годы.

На днях Мещанский районный суд постановил взыскать с перевозчика 50 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда. По словам россиянина, сумма не покроет расходы на лечение, однако до этого от него пытались откупиться бонусными баллами. Решение еще не вступило в силу — транспортная компания намерена подать апелляцию.

Ранее в июле 2022 года россиянин поехал в Крым на поезде и назвал вторую полку «тюрьмой». Мужчина возмутился слишком маленьким расстоянием до багажной полки — по его словам, оно позволяет пассажирам находиться на своем месте только в положении лежа.

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