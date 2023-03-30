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54 минуты назад

АТОР: Россияне стали активно бронировать путевки в Азербайджан после снятия COVID-ограничений в стране

Агентство «Москва»

Отмена ограничений из-за COVID-19 для въезда в Азербайджан привела в России к всплеску спроса на туры по этому направлению, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

АТОР: Россияне стали активно бронировать путевки в Азербайджан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новость о возвращении Азербайджана к доковидным правилам въезда была позитивно воспринята туристическим рынком. Именно требование о вакцинации туроператоры называли основным сдерживающим фактором для продаж направления. Уже по итогам первых дней после сообщения об отмене ковидных ограничений на въезде туроператоры фиксируют заметный рост на туры в Азербайджан, в том числе на майские праздники. Так, по данным «Веди Групп», только в первый день после объявления о снятии ограничений количество бронирований составило 75% от общего количества бронирований по направлению за целый месяц», - рассказали в пресс-службе.

Ранее «Известия» сообщали, что с 28 марта в Азербайджане сняли все коронавирусные ограничения для путешественников, прибывающих в страну авиарейсами. Также отменяется требование показывать COVID-паспорт при посещении торжеств, спортивных и оздоровительных организаций, крупных торговых центров и других объектов.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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