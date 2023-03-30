АТОР: Россияне стали активно бронировать путевки в Азербайджан

«Новость о возвращении Азербайджана к доковидным правилам въезда была позитивно воспринята туристическим рынком. Именно требование о вакцинации туроператоры называли основным сдерживающим фактором для продаж направления. Уже по итогам первых дней после сообщения об отмене ковидных ограничений на въезде туроператоры фиксируют заметный рост на туры в Азербайджан, в том числе на майские праздники. Так, по данным «Веди Групп», только в первый день после объявления о снятии ограничений количество бронирований составило 75% от общего количества бронирований по направлению за целый месяц», - рассказали в пресс-службе.