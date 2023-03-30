ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин изменил отношение к Китаю за год

Личное отношение к Китаю за последний год изменилось у каждого четвертого жителя России, у 22% оно изменилось в лучшую сторону, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного отношению россиян к Китаю.

"Изменение личного отношения к Китаю за последний год отметил каждый четвертый россиянин (25%), в том числе 22% - в лучшую сторону, и только 3% - в худшую. Не изменилось за этот период восприятие соседнего государства у 71%", - говорится в результатах исследования, представленного на пресс-конференции в четверг.

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По мнению каждого второго опрошенного (53%), России стоит относиться к Китаю как к стратегическому и экономическому партнеру. Треть россиян также полагают, что РФ следует воспринимать Китай как дружественное государство, еще 7% считают, что политика России в отношении Китая должна быть основана на соперничестве.

В целом, согласно данным ВЦИОМ, в ответах россиян о Китае преобладает позитив. Самые частые ассоциации с Китаем - дружественная России страна (32%), наш партнер и союзник (21%), тогда как в 2007 и 2009 годах россияне в первую очередь вспоминали китайские товары и рынки (27% и 25% соответственно). Вторым по популярности ответом раньше также была демографическая ситуация в стране. В 2007 году "много народу"/"большая численность населения" в первую очередь говорили о Китае 18%, в 2009 году число опрошенных, назвавших такую ассоциацию, было 17%, в то время как в 2023 - всего 5%.

Сейчас у 11% россиян образ Китая ассоциируется с одной из крупнейших торговых площадок в мире "Алиэкспресс" и дешевыми товарами, 9% также вспоминают его внутреннюю политику, порядок в стране. Среди других популярных ответов - лидерство на международной арене, экономическая и технологическая мощь Китая.

Положительная динамика есть и в восприятии российско-китайских отношений. Если в 2005 и 2009 годах 40% опрошенных характеризовали их как нормальные, то в 2023 году 38% считают их дружественными. Каждый четвертый характеризует российско-китайские отношения как хорошие, добрососедские (26%), нормальные, спокойные (25%).