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1 час назад

Посол РФ: Венгрия понесла убытки из-за оттока российских туристов

Мария Иванова

Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов рассказал, что из-за оттока россиян, произошедшего на фоне санкций, сильно пострадал венгерский туризм. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Посол РФ: Венгрия понесла убытки из-за оттока российских туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Посол подчеркнул, что туристическая сфера Венгрии понесла серьезные убытки.

Как отметил Станиславов, хотя Венгрия присоединилась к санкциям против России и попала в список недружественных стран, Будапешт занимает прагматичную позицию, от которой не отказывается даже под давлением ЕС и НАТО.

В основе этой позиции - стремление защитить интересы своей страны, столкнувшейся с негативными последствиями украинского кризиса и навязанных санкций против РФ, подчеркнул дипломат.

Он добавил, что санкции негативно влияют на сотрудничество России и Венгрии в экономике, политике и культуре, а в последнее время от них страдает и работа российского посольства.

«Но мы остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и держать каналы диалога открытыми», - подчеркнул Станиславов.

Дипломат добавил, что венгерский бизнес также демонстрирует «здравый подход» - ни одна венгерская компания не покинула Россию добровольно.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не поддерживает «новый железный занавес» между Востоком и Западом.

По словам министра, из-за своего географического положения Венгрия всегда выступала за сотрудничество Европы и Азии, а украинский кризис отражается на стране больше, чем на многих других государствах.

Сийярто также говорил, что в ЕС «приняли уже достаточно санкций» и теперь необходимо сосредоточиться на том, как добиться мира.

Общество,Петер Сийярто,НАТО,ЕС,
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