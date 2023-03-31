В российских школах ликвидировали третью смену

"К началу этого учебного года у нас ликвидирована третья смена. По статистике, в стране у нас нет третьей смены", - сказал он на заседании итоговой коллегии Министерства просвещения РФ.

По данным Кравцова, за период реализации нацпроекта "Образование" в России введено в эксплуатацию порядка 900 школ. "И понятно, что те новые школы, <…> они нам не дадут, чтобы у нас появилась третья смена, и проанализируем ситуацию со второй сменой", - добавил он.