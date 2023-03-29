Названы самые популярные товары маркетплейсов

В марте самыми популярными товарами маркетплейсов стали декоративная косметика, шампуни и крема, говорится в проведенном для "РГ" исследовании компанией Moneyplace.

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Так, например, патчи для глаз, кислородный отбеливатель, шампунь, ночная маска для лица, тушь для ресниц чаще всего россияне заказывали на Wildberries. На этой же площадке традиционно остались востребованными одежда и детские вещи. Товары по уходу за телом были популярны и на Ozon. Помимо них пользовались спросом автомобильные принадлежности.

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Эксперты отмечают, что в последнее время на маркетплейсах вырос спрос на товары китайских производителей. Самыми популярными среди них стали китайский порошок от тараканов, китайский чай и китайская лапша. Товары из других стран не показывают рост по большому количеству категорий, говорится в исследовании. Чаще всего из них заказывают французские духи, итальянское мыло, итальянскую одежду. При этом запрос на итальянское мыло сократился с марта 2022 года к февралю 2023 года на 77%, а на итальянскую одежду в 2 раза.

Отмечается, что сегодня 42% людей заказывают товары на маркетплейсах 2-3 раза в месяц и чаще. Еще треть делают это раз в месяц, 18% - 2-3 раза в полгода, а еще 2% - раз в год и реже. При этом 49% женщин и 32% мужчин покупают товары на маркетплейсах как минимум пару раз в месяц.

Большая часть покупателей маркеплейсов - это люди в возрасте от 25 до 44 лет. Молодежь младше 24 лет пользуется их услугами реже в 2-3 раза. И все же типичный покупатель маркетплейсов - это женщина в возрасте от 25 до 44 лет, которая живет в городе, делает покупки онлайн минимум два-три раза в месяц, отмечают эксперты.

Между тем, если в 2021 году доля рынка маркетплейсов в России от общего числа онлайн-продаж составляла 39,7%, то в первой половине 2022-го - уже 47,9%, что почти на 10% больше, следует из данных Ассоциации компаний интернет-торговли - АКИТ. По прогнозам Data Sign, в 2024 году процент рынка маркетплейсов от общего рынка онлайн-торговли страны составит уже 54%.