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Трассу М-10 Москва - Петербург перекрыли из-за паводка

Участок федеральной трассы М-10 "Россия" Москва - Санкт-Петербург перекрыт в Новгородской области из-за паводка. Об этом сообщил новгородский губернатор Андрей Никитин.

Трассу М-10 Москва - Петербург перекрыли из-за паводка
© РИА Новости

"На участке трассы М-10 произошло подтопление участка трассы на 459-м км у населенного пункта Невская Крестецкого района с переливом через дорожное полотно. Принято решение о перекрытии участка трассы с организацией объезда по трассе М-11", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

На месте работают оперативные и дорожные службы, ГИБДД, МЧС, добавил губернатор.

Ранее в среду пресс-служба регионального главка МЧС сообщала, что в зоне подтопления находятся 14 районов Новгородской области, 18 населенных пунктов, 154 приусадебных участка, где проживают 272 человека, 19 участков автодорог, восемь низководных мостов. За минувшие сутки произошло подтопление в пяти районах, восьми населенных пунктах.

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