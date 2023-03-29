Трассу М-10 Москва - Петербург перекрыли из-за паводка

"На участке трассы М-10 произошло подтопление участка трассы на 459-м км у населенного пункта Невская Крестецкого района с переливом через дорожное полотно. Принято решение о перекрытии участка трассы с организацией объезда по трассе М-11", - написал глава региона в своем Telegram-канале.