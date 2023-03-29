Трассу М-10 Москва - Петербург перекрыли из-за паводка

Участок федеральной трассы М-10 "Россия" Москва - Санкт-Петербург перекрыт в Новгородской области из-за паводка. Об этом сообщил новгородский губернатор Андрей Никитин.
"На участке трассы М-10 произошло подтопление участка трассы на 459-м км у населенного пункта Невская Крестецкого района с переливом через дорожное полотно. Принято решение о перекрытии участка трассы с организацией объезда по трассе М-11", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные и дорожные службы, ГИБДД, МЧС, добавил губернатор.
Ранее в среду пресс-служба регионального главка МЧС сообщала, что в зоне подтопления находятся 14 районов Новгородской области, 18 населенных пунктов, 154 приусадебных участка, где проживают 272 человека, 19 участков автодорог, восемь низководных мостов. За минувшие сутки произошло подтопление в пяти районах, восьми населенных пунктах.