Блогеров предложили сажать на два года за пропаганду наркотиков

За пропаганду наркотиков в России установлен административный штраф, и он не пугает тех, кто рекламирует запрещенные вещества в интернете. Правительство предложило ввести для таких пропагандистов уголовную ответственность. Также хотят запретить публикацию в СМИ и в Сети научных статей и литературных произведений, содержащих информацию о наркотиках, без предупреждения об их опасности для здоровья. Такой пакет законопроектов кабмин внес на рассмотрение Госдумы 31 марта. Какие есть наказания за наркоторговлю, употребление и пропаганду сейчас, разбиралась «Парламентская газета».

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Публикация только с предупреждением

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Один из законопроектов (№ 325730-8) уточняет понятие пропаганды незаконного оборота наркотиков и культивирования психотропных растений и полностью ее запрещает. Речь идет о публичном распространении информации о способах изготовления, выращивания, производства и использования наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, о местах их продажи. Под запретом будут публикации о положительных свойствах подобных препаратов и о допустимости и привлекательности их употребления.

Удалять из СМИ и интернета научные статьи, произведения литературы и искусства, содержащие информацию о наркотиках и обнародованных до 1 января 2024 года, не собираются, если там нет сведений об изготовлении, выращивании, использовании и местах приобретения дури. Начиная с 2024 года публикация таких материалов возможна только вместе с сообщением о том, что за незаконный оборот запрещенных веществ предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, а их употребление вызывает зависимость и угрожает жизни и здоровью человека.

Еще один законопроект (№ 325715-8) приводит Кодекс РФ об административных правонарушениях в соответствие с терминологией, предусмотренной в первом документе.

Новая статья, новый срок

Также Правительство настаивает на введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Сейчас в статье 6.13 КоАП за это предусмотрен штраф для людей — 4—5 тысяч рублей, для должностных лиц — 40—50 тысяч, для организаций — от 800 тысяч до 1 миллиона. Если это реклама в интернете, граждан штрафуют максимум на 30 тысяч рублей, чиновников — на 100 тысяч, а компании — на 1,5 миллиона. Как отметила 21 марта в своем Telegram-канале член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, существующие санкции не пугают нарушителей, особенно блогеров с миллионами подписчиков, у которых один рекламный пост в соцсети стоит несколько сотен тысяч рублей.

Ранее депутат обратилась в МВД с просьбой ужесточить наказание за рекламу наркотиков. Она подчеркнула, что в большинстве стран существует уголовная ответственность за это. Например, в Австрии пропагандисты могут попасть за решетку на два года, а на Кипре — на четыре.

Теперь уголовную ответственность планируют ввести и в России — для тех, кто уже заплатил административный штраф за рекламу запрещенных веществ и повторно в течение года снова решил их пропагандировать в интернете. Законопроект (№ 325719-8) предлагает ввести в Уголовный кодекс новую статью 230.3 и установить за пропаганду с использованием интернета уголовный штраф до 50 тысяч рублей или в размере дохода за полгода, обязательные работы на 180—240 часов, два года исправительных или принудительных работ либо лишение свободы на тот же срок.

По данным МВД, в интернете становится все больше публикаций об изготовлении и употреблении наркотиков. «Эти действия являются общественно опасными, поскольку охватывают многомиллионную аудиторию, существенной частью которой являются несовершеннолетние», — сказано в пояснении к проекту. Авторы инициативы отмечают, что для пропаганды и вербовки распространителей наркотических препаратов злоумышленники используют социальные сети, форумы, сайты. В итоге они достигают своей цели быстро и с минимальными затратами.

Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный уверен, что новые нормы будут сдерживающим фактором. «Пропаганда нацелена на уничтожение людей с помощью втягивания их в наркопотребление. Если преступников не останавливают административные штрафы, нужно усиливать ответственность и вводить уголовное наказание», — сказал депутат «Парламентской газете».

Торговцев дурью ждет пожизненный срок

За употребление наркотиков без назначения врача установлен штраф в 4—5 тысяч рублей по статье 6.9 КоАП. Также за это могут назначить до 15 суток административного ареста.

Наркоторговцев и производителей запрещенных веществ и растений наказывают гораздо строже. По статье 228.1 УК РФ наказание за незаконное производство, сбыт и пересылку — лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Если дурь продают в следственных изоляторах, тюрьмах, образовательных учреждениях, в транспорте, воинских частях или в ночных клубах, посадить могут на 12 лет. Такой же срок за наркоторговлю через СМИ и интернет.

На 10—20 лет сажают участников организованных групп, торгующих наркотиками, и людей, продающих запрещенные вещества несовершеннолетним. За наркоторговлю в особо крупном размере могут посадить пожизненно. А организаторов наркопритонов ждет до семи лет лишения свободы.

В статье 228 УК РФ установлены наказания за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков не для продажи. За это могут оштрафовать на 40 тысяч рублей или посадить в тюрьму на три года. Если речь идет о закупке или изготовлении крупной партии, попасть за решетку можно на 15 лет. Но если человек добровольно сдал зелье или способствовал раскрытию преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, его освободят от наказания. Отдельные санкции — до восьми лет лишения свободы — существуют за выращивание наркотических растений.

Уголовная ответственность установлена также за нарушение правил производства, хранения, учета и законной продажи наркотических средств, многие из которых используют в медицине. За это могут оштрафовать по статье 228.2 УК РФ на 120 тысяч рублей, отправить на обязательные работы или посадить за решетку на три года.

За хищение или вымогательство наркотиков сажают на срок до 20 лет по статье 229 УК РФ, а за контрабанду предусмотрено наказание от трех лет до пожизненного.