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47 минут назад

Половина жителей российского города осталась без воды из-за аварии

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В городе Буйнакске (Республика Дагестан) половина населения осталась без воды из-за аварии. Об инциденте в российском городе, коснувшемся более 30 тысяч человек, сообщает агентство РИА Новости.

Половина жителей российского города осталась без воды из-за аварии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Водоснабжение жителям Буйнакска было отключено утром в среду, 29 марта, из-за аварии на магистральном водоводе Чиркей — Буйнакск. Согласно данным мэрии города, подача воды прекратилась в 23 социально значимых объекта и для 30,8 тысячи человек. Представитель администрации добавил, что в данный момент восстановлением водоснабжения занимаются восемь специалистов и четыре единицы техники. По предварительным оценкам, работы должны завершить к 17 часам четверга, 30 марта.

В марте стало известно о том, что в городе Чусовой Пермского края жители частного сектора оказались вынуждены с конца февраля жить без воды из-за аварии. Причиной инцидента стал замерзший водовод, из-за этого жильцам домов, которые лишились водоснабжения, приходится покупать питьевую воду в магазине и топить снег для хозяйственных нужд.

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