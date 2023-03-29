В российском городе ввели режим повышенной готовности

«Этой зимой выпало значительно больше снега, чем обычно, поэтому существуют риски подтопления. Мы постоянно на связи с главами округов, они оперативно реагируют на обращения жителей», — приводятся слова первого заместителя мэра Иркутска Андрея Южанова.