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38 минут назад

В российском городе ввели режим повышенной готовности

Lenta.ru

В Иркутске со среды, 29 марта, действует режим повышенной готовности. О его введении сообщается на сайте администрации российского города.

В российском городе ввели режим повышенной готовности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этой зимой выпало значительно больше снега, чем обычно, поэтому существуют риски подтопления. Мы постоянно на связи с главами округов, они оперативно реагируют на обращения жителей», — приводятся слова первого заместителя мэра Иркутска Андрея Южанова.

Глава города Руслан Болотов поручил руководителям городских округов держать на контроле ситуацию с паводками. Для предотвращения ледовых заторов специалисты пропаривают русла рек.

Ранее режим повышенной готовности объявили в Благовещенске Амурской области. В городе повысился уровень грунтовых вод.

Общество,Руслан Болотов,
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