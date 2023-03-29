Голикова сообщила о тенденции снижения смертности в России в 2023 году

Вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства сообщила, что в 2023 году в стране наблюдается тенденция к снижению смертности, передает ТАСС.

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«Я хочу отметить, что тенденция дальнейшего снижения смертности отмечается и в 2023 году», — сказала она.

По словам Голиковой, в период с января по февраль текущего года было сохранено на 83,5 тысяч жизней больше, чем за аналогичный период прошлого года.