$76.45+0.1482.39-0.75
41 минуту назад

Голикова сообщила о тенденции снижения смертности в России в 2023 году

Газета.Ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства сообщила, что в 2023 году в стране наблюдается тенденция к снижению смертности, передает ТАСС.

Голикова сообщила о тенденции снижения смертности в России в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хочу отметить, что тенденция дальнейшего снижения смертности отмечается и в 2023 году», — сказала она.

По словам Голиковой, в период с января по февраль текущего года было сохранено на 83,5 тысяч жизней больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также в рамках совещания глава государства поручил правительству представить в мае меры по шести ключевым направлениям развития страны, включая необходимость поддерживать тенденцию на рост продолжительности жизни и снижение смертности в стране. Он отметил, что правительство готовит дополнительные предложения на стратегических сессиях исходя из объективной обстановки.

Общество,Татьяна Голикова,Владимир Путин,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий