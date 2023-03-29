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19 минут назад

Журналисту Красовскому грозит штраф за хулиганство в самолете

Вечерняя Москва

Журналисту Антону Красовскому грозит штраф за скандал на борту самолета. Об этом стало известно в среду, 29 марта.

Журналисту Красовскому грозит штраф за хулиганство в самолете
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Инцидент произошел в начале марта, когда Красовский планировал вылететь из аэропорта Шереметьево в Ташкент. Уже находясь на борту самолета журналист начал громко говорил по телефону. Его соседи попросили его разговаривать потише, что спровоцировало конфликт и словесную перепалку.

Так как бортпроводники не смогли утихомирить журналиста, его сняли с рейса. Как сообщил ТАСС, с мужчиной провели профилактическую беседу. Также Красовскому грозит административный штраф в размере 500 рублей за хулиганство.

Другая история, связанная с вызывающим поведением известной личности, произошла в центре Москвы. Внебрачный сын политика Владимира Жириновского устроил скандал в ресторане. Подробнее о дебоше, который устроил Олег Эдельштейн, — в материале «Вечерней Москвы».

Общество,Антон Красовский,Владимир Жириновский,Аэропорт Шереметьево,
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