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11 минут назад

В петербургском университете запретили ходить на занятия с небритыми ногами

Lenta.ruиещё 1

В Гуманитарном университете профсоюзов в Санкт-Петербурге (СПбГУП) запретили ходить на занятия с небритыми ногами и длинными ногтями. Об этом сообщает «Подъем».

В петербургском университете запретили ходить на занятия с небритыми ногами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В учебном заведении также нельзя носить вещи в клетку, босоножки и кеды. Под запрет попал и пирсинг на лице.

Руководство учреждения считает свои правила нормой.

«В нашем Университете существуют свои правила приличий, распространяющиеся и на внешний вид студентов... Наши правила вполне вписываются в действующее законодательство РФ, позиции Ученого совета и студенческого самоуправления СПбГУП и более чем устраивают работодателей», — сообщили в пресс-службе университета.

Когда именно был введен такой запрет, не уточняется.

Ранее жительница Красноярска обвинила учителей гимназии № 2 в травле ее дочери из-за цвета волос. Девочка окрасила пряди в синий цвет.

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