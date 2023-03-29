Королевский биограф заявил, что Карл III "парализован страхом" перед Меган и Гарри

Королевский биограф Том Боуэр считает, что Карл III не знает, как вести себя с Меган Маркл и принцем Гарри во время коронации, которая состоится 6 мая. Об этом пишет The Sun.

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«Парализованный страхом и нерешительностью, Карл не смог подавить гнусную ярость Сассекских. Решая, разрешить ли Сассексам присутствовать на его коронации, Карл вернулся к своей привычной позиции — «раздумывать, беспокоясь о своем имидже», — написал Боуэр в газете Sun.

Королевский биограф отметил, что по его мнению, принц Гарри и Меган Маркл последние несколько лет «унижают короля и королевскую семью».