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28 минут назад

Королевский биограф заявил, что Карл III "парализован страхом" перед Меган и Гарри

Газета.Ru

Королевский биограф Том Боуэр считает, что Карл III не знает, как вести себя с Меган Маркл и принцем Гарри во время коронации, которая состоится 6 мая. Об этом пишет The Sun.

Королевский биограф заявил, что Карл III "парализован страхом" перед Меган и Гарри
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Парализованный страхом и нерешительностью, Карл не смог подавить гнусную ярость Сассекских. Решая, разрешить ли Сассексам присутствовать на его коронации, Карл вернулся к своей привычной позиции — «раздумывать, беспокоясь о своем имидже», — написал Боуэр в газете Sun.

Королевский биограф отметил, что по его мнению, принц Гарри и Меган Маркл последние несколько лет «унижают короля и королевскую семью».

Герцоги Сассекские недавно получили приглашения на коронацию, но все еще раздумывают над тем, будут ли они присутствовать на торжестве. По информации в британских СМИ, дети супругов Лилибет и Арчи на церемонию приглашены не были.

Общество,принц Гарри,
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