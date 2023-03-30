$76.45+0.1482.39-0.75

В Минкульт обратились с просьбой запретить спектакль «Кыся» с Дмитрием Нагиевым

К министру культуры России Ольге Любимовой обратились с просьбой запретить спектакль «Кыся» с актером Дмитрием Нагиевым в главной роли. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

В Минкульт обратились с просьбой запретить спектакль с Нагиевым
© РИА Новости

По данным портала, общественный деятель и адвокат Наталья Виргур, посетив постановку, направила жалобу в Минкульт. По ее словам, она была вынуждена покинуть зал, так как не смогла досмотреть спектакль из-за «эстетических и моральных соображений».

«То, что происходило на сцене, идет вразрез со всеми общечеловеческими нормами морали и принципами. Из мата и нецензурной брани состоит большая часть диалогов, сцены спектакля пронизаны пошлостью. Преподносится юмор на анальные темы, пропагандируются однополые сношения и зоофилия», — заявила общественница.

Виргур добавила, что вместе с друзьями заплатила за билеты 24 тысячи рублей, а также потребовала возместить ей моральный ущерб и привлечь к ответственности команду антрепризы.

В спектакле, поставленным Львом Рахлиным по мотивам повести Владимира Кунина, Дмитрий Нагиев играет главную роль кота Мартына. Известно, что постановка показывается в российских городах на протяжении последних 20 лет и является одной из самых кассовых.

Ранее стало известно, что латвийский кукольный театр снял с репертуара спектакль про Чебурашку и крокодила Гену.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий