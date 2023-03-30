В Минкульт обратились с просьбой запретить спектакль с Нагиевым

К министру культуры России Ольге Любимовой обратились с просьбой запретить спектакль «Кыся» с актером Дмитрием Нагиевым в главной роли. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

По данным портала, общественный деятель и адвокат Наталья Виргур, посетив постановку, направила жалобу в Минкульт. По ее словам, она была вынуждена покинуть зал, так как не смогла досмотреть спектакль из-за «эстетических и моральных соображений».

«То, что происходило на сцене, идет вразрез со всеми общечеловеческими нормами морали и принципами. Из мата и нецензурной брани состоит большая часть диалогов, сцены спектакля пронизаны пошлостью. Преподносится юмор на анальные темы, пропагандируются однополые сношения и зоофилия», — заявила общественница.

Виргур добавила, что вместе с друзьями заплатила за билеты 24 тысячи рублей, а также потребовала возместить ей моральный ущерб и привлечь к ответственности команду антрепризы.

В спектакле, поставленным Львом Рахлиным по мотивам повести Владимира Кунина, Дмитрий Нагиев играет главную роль кота Мартына. Известно, что постановка показывается в российских городах на протяжении последних 20 лет и является одной из самых кассовых.