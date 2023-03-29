Россияне вывели формулу идеального СМИ

Большинство участников опроса читают новости с портативных устройств – смартфонов и планшетов

Фото: ТАСС ТАСС

Разнообразие платформ и типов контента свидетельствует о том, как быстро эволюционирует информационное пространство в интернете и как важно следить за новостями, чтобы быть в курсе происходящих событий. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили более 370 тысяч интернет-пользователей и узнали, как и сколько раз в день они заходят на страницы онлайн-СМИ за информационной картиной.

Видео дня

Как оказалось, 42% опрошенных россиян проводят более часа в день за чтением новостей (при этом, по статистическим данным Rambler&Co, один сеанс в среднем длится более 15 минут). 30% достаточно от 30 минут до часа в сутки, чтобы быть в курсе событий, 20% – от 15 минут до получаса. Небольшая часть респондентов (8%) тратят на новостной контент менее 15 минут в день.

По количеству заходов на онлайн-медиа большинство пользователей стремятся найти золотую середину. Так, треть читателей (33%) посещают новостные ресурсы от 3 до 4 раз в день. 16% участников опроса – от 5 до 10 раз в день, 15% – больше 10 раз в день. 14% респондентов вовсе затруднились ответить на этот вопрос, поскольку у них новости открыты постоянно. Лишь малая часть придерживается графика: 13% заходят на онлайн-СМИ только утром и вечером, 9% – строго один раз в день.

Главным акцентом любой новости две трети пользователей (66%) назвали заголовок. Ещё 14% отметили, что при выборе материалов для чтения им важен бренд издания, а 9% привлекают специальные пометки на контенте, вроде «эксклюзив» или «срочно», 5% – имя автора. Из общего числа опрошенных только 4% обращают внимание на видеоролики и 2% – на иллюстрации.

Респонденты назвали основные факторы, которые побуждают их делиться новостью с близкими или друзьями. Более трети (36%) готовы переслать контент, если адресат интересуется данной темой, а 28% делают это в том случае, если заметка интересна им самим. Для 16% шеринг – это приглашение к обсуждению и для такого же числа читателей (16%) – способ доказать свою правоту в споре. В то же время всего лишь 4% поделятся информацией просто из желания сообщить о чем-то раньше всех.

Иногда повышенное внимание к информационному потоку может привести к усталости от него. Почти половина участников опроса (49%) главной причиной этого называют продолжительное обсуждение одной и той же темы. 27% признали, что теряют интерес к СМИ, когда его контент долгое время не отвечает их запросам. 9% респондентов также отметили, что не понимают новости, которые написаны слишком сложно, а 7% заявили, что им не нравится следить за многими событиями сразу. Небольшая часть (5%) устаёт от контента, когда читает слишком долго, а 3% – если информация написана очень эмоционально.