В Дагестане появился новый праздник — День профсоюзного работника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

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«В Дагестане учредили новый республиканский праздник — День профсоюзного работника. Его будут отмечать ежегодно 1 ноября», — рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что учредить новый праздник власти региона решили, чтобы подчеркнуть важную роль профсоюзных работников в социально-экономическом развитии Дагестана, а также отметить достижения местных профсоюзных организаций.