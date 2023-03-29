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50 минут назад

В Дагестане появился новый праздник

Lenta.ru

В Дагестане появился новый праздник — День профсоюзного работника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В Дагестане появился новый праздник
Фото: ТАССТАСС

«В Дагестане учредили новый республиканский праздник — День профсоюзного работника. Его будут отмечать ежегодно 1 ноября», — рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что учредить новый праздник власти региона решили, чтобы подчеркнуть важную роль профсоюзных работников в социально-экономическом развитии Дагестана, а также отметить достижения местных профсоюзных организаций.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии 28 марта отметили День возрождения балкарского народа. По всей республике прошли концерты, выставки и другие праздничные мероприятия.

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