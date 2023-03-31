С заботой о природе: горожане и предприятия научились экономить воду

Вопрос сбережения воды актуален для всех мегаполисов. Москва активно поддерживает экологические тренды, и в первую очередь это касается бережного отношения к природным ресурсам. По данным столичного Департамента ЖКХ, жители города за 10 лет сократили потребление воды почти на 90 литров в сутки на человека. Как этого удалось достичь?

Фото: Сергей Шинов Сергей Шинов

Модернизируем сети

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Одна из причин — масштабная модернизация городских сетей. Мосводоканал реконструировал свыше 1,1 тысячи километров водопровода. Для сравнения: это расстояние от Москвы до Перми.

Каждый год в столице обновляют более 100 километров сетей водоснабжения. Новое оборудование позволяет эффективно проводить диагностику и предотвращать утечки, уменьшая потери воды.

Модернизация сокращает количество аварий и увеличивает срок работы сетей не менее чем на полвека. Чтобы доставлять меньше неудобств жителям, для ремонта теперь используют бестраншейные технологии.

Они позволяют минимизировать «раскопки» — т.е. земляные работы. Оказывается, потребление воды в Москве начало понемногу снижаться еще в 1995-м, когда стартовала городская программа по ресурсосбережению. А они изменили подход к использованию ресурсов, когда вступил в силу новый закон об энергосбережении.

Смотрим на счетчик

— Раньше все платили за коммунальные услуги по установленному тарифу. И использованное количество ресурса на размере платежа никак не сказывалось. Вылил человек 100 литров или 500 литров воды, — не важно, он платил одинаково. Когда законодательство изменилось, жители начали массово устанавливать счетчики на воду. И теперь они платят по их показаниям. Это стало одной из мотивирующих причин расходовать гораздо меньше воды, — рассказывает директор управления «Мосводосбыт» Евгений Масалов.

Также москвичи стали выбирать бытовую технику, которая более эффективно расходует ресурсы. Им помогают и производители техники, предлагая новые модели и технологии.

Несмотря на увеличение количества жителей в Москве, потребление воды ежегодно снижается. По мнению Евгения Масалова, эта тенденция будет актуальна и в ближайшие годы, но сокращение пойдет уже не такими темпами, как 10 лет назад.

Помогают городу экономить воду и предприятия, применяя новые природоохранные технологии. Так, например, на Московском нефтеперерабатывающем заводе, который снабжает город топливом, уже 5 лет действует установка «Биосфера» — она позволяет свыше 80 процентов воды возвращать в производство.

Центрифуга работает круглые сутки

Тому, как нефтепереработка связана с использованием воды на разных технологических этапах, посвятили недавний научно-популярный материал в специальном отраслевом издании «Энергия+». Впрочем, обо всем по порядку. При нагреве, как известно, нефть разделяется на фракции. Одна из них — вода с растворенными в ней нефтепродуктами (органическая фаза) и кеком (неорганическая). Концентрация нефтепродуктов в сточной воде — от 1 до 3 процентов, но даже такое небольшое количество извлекают, возвращая на переработку 100–300 тонн нефтепродуктов в месяц. Из них делают бензин, пластик, моторное масло, битум для асфальтирования дорог и множество важных потребительских товаров.

На установке «Биосфера» вода очищается с эффективностью до 99,9 процента. Достичь столь высокого показателя помогает комплексная очистка сточных вод, содержащая центрифуги. Стоки с их помощью удается разделить сразу на три фазы: воду, нефтепродукт и твердый кек, поэтому центрифуга на «Биосфере» трехфазная.

Как это происходит? Предварительно разделяемую смесь разогревают до 60–80 градусов Цельсия и добавляют особое вещество — флокулянт. Он «прилипает» только к твердым частицам, объединяя их в «хлопья» — флоккулы, что увеличивает эффективность разделения твердой и жидкой фракций в центрифуге, которая раскручивается до невероятной скорости — 3150 оборотов в минуту. Органическая фаза собирается в резервуарах для нефтепродуктов и возвращается в переработку. А вода заново поступает на первый этап очистки и проходит весь цикл с нуля.

Юрий Антонов, начальник комплекса «Биосфера» на Московском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти», рассказывает: — Для разделения фракций во время очистки воды с НПЗ используется именно центрифуга, потому что этот способ не требует дополнительных вмешательств оператора.

Система закрытая, утечек паров нефтепродуктов — нет. Процесс разделения непрерывен: центрифуга работает круглые сутки.

Что получается? И сами жители, и крупные предприятия научились бережнее относиться к природным ресурсам. Что позволяет не только сберечь воду, но и существенно сэкономить.

СПРАВКА

Сэкономить воду помогут несколько простых советов, им легко следовать.