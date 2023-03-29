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39 минут назад

Россиянина депортируют с Бали за провокационное фото на фоне священной горы

Алиса Селезнёва

Гражданин России будет депортирован из Индонезии, после того как сфотографировался со спущенными штанами на фоне священной горы Агунг. Об этом сообщило издание The Jakarta Post.

«Он нарушил нормы и не проявил уважения к нашей культуре», - пояснил изданию глава Балийского управления по законодательству и правам человека Ангиат Напитупулу.

Провокационное фото сделал тревел-блогер Юрий Чиликин. Он рассказал Telegram-каналу SHOT, что не подозревал, о том, что делает что-то незаконное.

«Если бы знал, не стал бы так делать. Я явно не хотел, чтобы испортился отдых и мои дальнейшие планы. Пока это похоже на дурдом, уже скорей хочется уехать отсюда», – рассказал он.

Однако, по словам Чиликина, перед депортацией ему еще предстоит пройти церемонию подношения богам, чтобы усмирить их гнев.

Ранее стало известно, что россиянку депортировали с Бали из-за обнаженного фото на священном для местных жителей дереве. Ее также заставили пройти так называемый «обряд очищения».

На Бали задержали 17 россиян за нарушение ПДД

В свою очередь консул Индонезии в России Фаттах Хардивинангун посоветовал российским туристам более внимательно относиться к поездке в эту страну и выбирать подходящую для себя визу. Он подчеркнул, что за нарушение правил въезда турист будет нести ответственность.

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