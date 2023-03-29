Гражданин России будет депортирован из Индонезии, после того как сфотографировался со спущенными штанами на фоне священной горы Агунг. Об этом сообщило издание The Jakarta Post.

«Он нарушил нормы и не проявил уважения к нашей культуре», - пояснил изданию глава Балийского управления по законодательству и правам человека Ангиат Напитупулу.

Провокационное фото сделал тревел-блогер Юрий Чиликин. Он рассказал Telegram-каналу SHOT, что не подозревал, о том, что делает что-то незаконное.

«Если бы знал, не стал бы так делать. Я явно не хотел, чтобы испортился отдых и мои дальнейшие планы. Пока это похоже на дурдом, уже скорей хочется уехать отсюда», – рассказал он.

Однако, по словам Чиликина, перед депортацией ему еще предстоит пройти церемонию подношения богам, чтобы усмирить их гнев.

Ранее стало известно, что россиянку депортировали с Бали из-за обнаженного фото на священном для местных жителей дереве. Ее также заставили пройти так называемый «обряд очищения».