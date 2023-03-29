23-летняя бывшая работница склада Wildberries из Уфы обвинила маркетплейс в заражении мышиной лихорадкой. Как сообщает «Лента.ру», девушка считает, что инфекция у нее возникла из-за грызунов и антисанитарии в помещениях склада.

По информации Telegram-канала Shot, девушка оказалась в больнице с поражением почек и временной слепотой — провести в стенах медицинского учреждения ей пришлось десять дней. Когда она вернулась на работу, по ее словам, на складе по-прежнему были антисанитарные условия, а руководство Wildberries не предприняло никаких действий по исправлению ситуации.

Жительница Уфы рассказала о ситуации в социальных сетях, после чего ее уволили. Сейчас россиянка беременна и опасается, что недавно перенесенное заболевание может сказаться на здоровье ребенка.

Мышиная лихорадка или геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — острое вирусное заболевание, которое сопровождается общей интоксикацией, кровоточивостью и поражением почек. Инкубационный период заболевания составляет от 10 до 45 дней, а первыми признаками являются резкий подъем температуры, тошнота, рвота, вялость, заторможенность и расстройство сна.