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29 минут назад

В России впервые рассчитали «цену» преступности

Lenta.ru

Российские экономисты из Европейского университета (Санкт-Петербург) в статье «Издержки российского общества от преступности: измерение с помощью компенсирующего изменения дохода» впервые рассчитали «цену» преступности в России и оценили издержки в 1,75 триллиона рублей в 2021 году. Об этом сообщает РБК.

В России впервые рассчитали «цену» преступности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты подсчитали, что ущерб составил 1,3 процента ВВП. В своей оценке они исходили из того, сколько средств необходимо жертвам преступлений, чтобы компенсировать негативный опыт.

Стоимость одного преступления, по данным экспертов, можно оценить в 135,2 тысячи рублей. Это сумма, на которую необходимо увеличить годовой доход пострадавшего человека, чтобы он ощущал такую же удовлетворенность жизнь, как если бы правонарушения в его адрес не произошло.

Исследователи выяснили, что жертвами преступлений себя называют 10,9 процента населения. По словам авторов статьи, это «первая [в своем роде] оценка стоимости преступности в России».

Ранее стало известно, что повышение зарплат бюджетников, на которое несколько раз в последние годы шли российские власти, оказалось бесполезным при решении задачи обеспечить приток кадров в отрасль и не позволило увеличить удовлетворенность сотрудников работой. Такие выводы были сделаны из результатов исследования, проведенного сотрудниками Высшей школы экономики (ВШЭ).

Общество,ВШЭ,
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