Принц Гарри обвинил королевскую семью в утаивании прослушки его телефона

Принц Гарри обвинил королевскую семью в утаивании от него информации о прослушивании его телефона медиахолдингом News Group Newspapers (NGN). Об этом сообщает РИА Новости.

«Институт (монархии), без сомнения, на протяжении долгого времени утаивал от меня информацию о прослушивании телефона NGN, и это стало ясно только в последние годы, когда я подал свой собственный иск, пользуясь различной юридической консультацией и представительством», — приводит слова принца Гарри телеканал Sky News.

В начале 2023 года в своих мемуарах «Запасной» герцог Сассекский признался, что после смерти своей матери принцессы Дианы он «сильно пил» и пробовал ряд тяжелых наркотиков, изменяющих сознание, в том числе кокаин и галлюциногенные грибы. Из-за своих откровений принц Гарри может оказаться в затруднительном положении, считает эксперт по правовым вопросам и бывший федеральный прокурор Неама Рахмани.