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52 минуты назад

Принц Гарри обвинил королевскую семью в утаивании прослушки его телефона

Газета.Ruиещё 2

Принц Гарри обвинил королевскую семью в утаивании от него информации о прослушивании его телефона медиахолдингом News Group Newspapers (NGN). Об этом сообщает РИА Новости.

Принц Гарри обвинил королевскую семью в утаивании прослушки его телефона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Герцог Сассекский прибыл в Лондон для участия в суде по делу против британского издательства Associated Newspapers.

«Институт (монархии), без сомнения, на протяжении долгого времени утаивал от меня информацию о прослушивании телефона NGN, и это стало ясно только в последние годы, когда я подал свой собственный иск, пользуясь различной юридической консультацией и представительством», — приводит слова принца Гарри телеканал Sky News.

Принц Гарри вернулся в Лондон и оказался в суде

В начале 2023 года в своих мемуарах «Запасной» герцог Сассекский признался, что после смерти своей матери принцессы Дианы он «сильно пил» и пробовал ряд тяжелых наркотиков, изменяющих сознание, в том числе кокаин и галлюциногенные грибы. Из-за своих откровений принц Гарри может оказаться в затруднительном положении, считает эксперт по правовым вопросам и бывший федеральный прокурор Неама Рахмани.

Общество,принц Гарри,
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