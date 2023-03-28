Вильфанд предупредил о резком похолодании в регионах России

«Погода на европейской территории России опережала свое развитие примерно на три недели. Сейчас происходит возвращение к норме. Если 28 марта температура воздуха в Москве составила +10 градусов, то завтра к вечеру прогнозируется постепенное понижение до +2, +4. В ночь на 30 марта уже до 0. В четверг днем +5, +7 градусов. То есть температура сразу понизится на 6, 7 градусов. В ночь на 31 марта до -1, -5. Днем +5, +10. Понижение температуры, кстати, будет и в Санкт-Петербурге. Отрицательные значения ночью будут в последних числах марта и первых числах апреля. Днем +3, +7», — подчеркнул Вильфанд.